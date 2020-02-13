Турция сообщила о нейтрализации 55 сирийских военных в Идлибе

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Вооруженные силы Турции ликвидировали 55 сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, сообщается на сайте Минобороны Турции.

«Уничтожены 55 элементов армии режима [президента Сирии Башара Асада]», — говорится в сообщении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Асада в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он заявил, что за последние дни число погибших турецких военных в зоне деэскалации возросло до 14. Эрдоган пригрозил, что Анкара нанесет удары по сирийским позициям там, где сможет, если пострадает хотя бы еще один турецкий военнослужащий.

Минобороны Турции поясняет, что турецких военных посылают на север Сирии с целью предотвращения боев в Идлибе и обеспечения безопасности границ страны. Однако, по данным Сирийской армии, Турция посылает свои войска в Идлиб и Алеппо, чтобы наносить удары по районам с местными жителями и «помогать террористам контролировать территории».