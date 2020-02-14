В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки

Дарья Сосновская (Фото: kotja25 / YouTube)

Сотрудники столичного управления внутренних дел по ЦАО ГУ МВД России не принимали участия в задержании активистки Дарьи Сосновской, получившей удар в живот во время несанкционированной акции в Москве поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в августе 2019 года. Об этом говорится в ответе управления внутренних дел по ЦАО Москвы, которое поступило Сосновской (есть в распоряжении РБК).

В нем указано, что «сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве не принимали участия в задержании граждан, участвующих в несогласованной с органами исполнительной власти акции на ул. Забелина». «Они в целом не отрицают удар, но говорят, что девушка сама напросилась», — заявила РБК адвокат Татьяна Молоканова.

В письме МВД также говорится, что «при просмотре видеозаписи» с места акции «было установлено», что Сосновская принимала участие в акции. На записях видно, говорится в документе, что Сосновская «во время задержания и сопровождения» на месте акции шла «спокойно», пока не увидела, как «сотрудник полиции тянется к упавшей на землю «дубинке». Далее в письме утверждается, что Дарья Сосновская сделала шаг, чтобы «не дать поднять дубинку». «Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.