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В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки

Дарья Сосновская (Фото: kotja25 / YouTube)

Сотрудники столичного управления внутренних дел по ЦАО ГУ МВД России не принимали участия в задержании активистки Дарьи Сосновской, получившей удар в живот во время несанкционированной акции в Москве поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в августе 2019 года. Об этом говорится в ответе управления внутренних дел по ЦАО Москвы, которое поступило Сосновской (есть в распоряжении РБК).

В нем указано, что «сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве не принимали участия в задержании граждан, участвующих в несогласованной с органами исполнительной власти акции на ул. Забелина». «Они в целом не отрицают удар, но говорят, что девушка сама напросилась», — заявила РБК адвокат Татьяна Молоканова.

В письме МВД также говорится, что «при просмотре видеозаписи» с места акции «было установлено», что Сосновская принимала участие в акции. На записях видно, говорится в документе, что Сосновская «во время задержания и сопровождения» на месте акции шла «спокойно», пока не увидела, как «сотрудник полиции тянется к упавшей на землю «дубинке». Далее в письме утверждается, что Дарья Сосновская сделала шаг, чтобы «не дать поднять дубинку». «Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Дарью Сосновскую задержали 10 августа после согласованного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который прошел на проспекте Академика Сахарова. Власти согласовали заявку на присутствие 100 тыс. человек. По официальным данным, мероприятие посетили 20 тыс. Волонтерский проект «Белый счетчик» отмечал, что в акции участвовали около 50–60 тыс. человек.

Впоследствии в Сети была опубликована видеозапись, на которой видно, что один из задержавших девушку сотрудников правоохранительных органов ударил ее в живот. В Росгвардии опровергли причастность бойца ведомства к случившемуся. Также МВД не подтвердило личность сотрудника, ударившего девушку. Ранее имя полицейского, а также номер батальона, в котором он служит, называл Telegram-канал Baza.

Адвокат Сосновской сообщила, что у ее подзащитной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Впоследствии девушка обратилась с заявлением в Следственный комитет. Также московская полиция сообщала о намерении провести служебную проверку по факту применения силы при задержании девушки на акции.

Теги: полиция, митинг, новости РБК
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