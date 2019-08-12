МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой

Московская полиция проведет служебную проверку по факту применения силы при задержании девушки на акции 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Адвокат пострадавшей активистки, Дарьи Сосновской, Татьяна Молоканова, также заявила, что проверку по факту инцидента проведет и Следственный комитет. По словам Молокановой, СК принял ее заявление и в ближайшее время начнет доследственную проверку, по итогам которой ведомство либо возбудит уголовное дело, либо откажет в его возбуждении.

Согласно медицинским документам, на которые ссылается ТАСС, при задержании девушка получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое людей в защитных шлемах и форме задерживают Сосновскую, а один из них бьет ее кулаком в область печени. В Росгвардии заявляли, что ударивший девушку представитель правоохранительных органов не является сотрудником ведомства.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявляла, что намерена выяснить обстоятельства инцидента и получить информацию о принятых в отношении сотрудника правоохранительных органов мерах.