МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,47 +0,18 EUR Бирж. 73,40 +0,30 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. 66,05 64,87 EUR Нал. 74,04 72,83 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1213 +0,0010 BTC/USD Бирж. 11 434,20 -138,80 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 26 032,94 -0,97% Nasdaq 7 909,86 -0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
TripAdvisor $50 (+22,25%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,13%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,69%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+77,08%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
TripAdvisor $50 (+22,25%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,13%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,69%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+77,08%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
ЦИК разъяснил порядок отмены выборов в Мосгордуму Политика, 20:10 Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации Общество, 20:04 В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы Общество, 19:59 Певец Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Общество, 19:59 МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой Общество, 19:48 NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты Политика, 19:46 Туктамышева заявила о намерении всю карьеру работать с одним тренером Спорт, 19:33 Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России Экономика, 19:32 В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского Общество, 19:30 Белый дом ужесточит правила получения виз в США Политика, 19:25 В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Политика, 19:20 Лидер сборной России по баскетболу не прошел медобследование перед ЧМ Спорт, 19:07 Трое сотрудников ФСИН погибли в аварии под Тулой Общество, 18:59 Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества Общество, 18:55
Общество ,  
0 
МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой

Московская полиция проведет служебную проверку по факту применения силы при задержании девушки на акции 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Адвокат пострадавшей активистки, Дарьи Сосновской, Татьяна Молоканова, также заявила, что проверку по факту инцидента проведет и Следственный комитет. По словам Молокановой, СК принял ее заявление и в ближайшее время начнет доследственную проверку, по итогам которой ведомство либо возбудит уголовное дело, либо откажет в его возбуждении.

Согласно медицинским документам, на которые ссылается ТАСС, при задержании девушка получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое людей в защитных шлемах и форме задерживают Сосновскую, а один из них бьет ее кулаком в область печени. В Росгвардии заявляли, что ударивший девушку представитель правоохранительных органов не является сотрудником ведомства.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявляла, что намерена выяснить обстоятельства инцидента и получить информацию о принятых в отношении сотрудника правоохранительных органов мерах.

Общество
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов проходят в Москве с середины июля. По официальным данным, согласованный митинг, прошедший 10 августа на проспекте Сахарова, посетили 20 тыс., по информации проекта «Белый счетчик» — порядка 50–60 тыс. человек. Предыдущие акции прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Теги: Следственный комитет, задержания, Москва, акции протеста
Материалы по теме
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Общество
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Общество
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter