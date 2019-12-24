Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что недавно Европейский парламент принял резолюцию, которая «фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз». По словам президента, таким образом европейские депутаты намекают, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом он рассказал, выступая на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой почтил жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Члены Европарламента также осудили усилия российских властей, которые пытаются «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

Путин и ранее критиковал этот документ. На заседании организационного комитета «Победа» он назвал такую информацию «беспардонной ложью». На эту же тему глава государства высказался в ходе своей большой пресс-конференции, назвав неприемлемым сравнение СССР и гитлеровской Германии. Тогда Путин пообещал написать специальную статью в качестве ответа принявшим резолюцию людям, которые «не знают историю».