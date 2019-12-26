Адвокат заявил о трех новых уголовных делах против Арашуковых

Как заявил РБК адвокат, дела возбуждены в отношении супруги Арашукова-старшего и его дочери. По данным ТАСС, новые дела открыли против Рауля Арашукова, а «Интерфакс» сообщает, что они касаются всего клана Арашуковых

Рауф Арашуков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В отношении членов семьи Арашуковых возбуждено еще три новых уголовных дела по ст. 160 УК РФ (растрата). Об этом заявил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк во время заседания Басманного суда Москвы, на котором рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

В разговоре с РБК Постанюк сообщил, что дела возбудили в отношении Нелли Арашуковой (супруга Рауля Арашукова) и Камилы (дочь Рауля Арашукова). СКР считает, что за последние 9 лет Нелли Арашуковой незаконно начислили 2,9 млн руб. из средств «Газпрома», а Камиле Агоевой — 12 млн руб., уточнил Постанюк. Агоева была советником гендиректора «Ставрополькрайгаза», Нелли Арашукова работала в отделе кадров. «Мы уверены, что новые дела нужны, чтобы оказать давление на бывшего сенатора, на его отца», — сказал Постанюк РБК, назвав обвинение «идиотским».

ТАСС ранее приводил другую цитату, указывая, что адвокат во время заседания сообщил, что дела возбуждены против самого Рауля Арашукова.

Как отметил адвокат, защиту не уведомили должным образом о возбуждении новых дел. Он добавил, что дела были возбуждены еще в октябре. Позднее ТАСС привел слова сына Рауля, Рауфа Арашукова, которому дали слово во время заседания суда. «Я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры», — заявил бывший сенатор.