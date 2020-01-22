Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство. Об этом он заявил в суде, сообщает корреспондент РБК.

«Начиная с конца июля начала августа мне медсанчастью СИЗО диагностировано неврологическое расстройство, влияющее в том числе на опорно-двигательный аппарат», — заявил Абызов. По его словам, по решению медсанчасти он начинает четвертый курс лечения, предыдущие три не дали результата.

«Данные моих обследований в том числе не позволили поставить мне точный диагноз», — сказал Абызов.

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