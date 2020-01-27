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Суд продлил срок ареста Арашуковых

Мосгорсуд продлил срок ареста Рауля и Рауфа Арашуковых до 24 апреля 2020 года. Об этом сообщили РБК в суде.

До той же даты продлили срок содержания под стражей другому фигуранту дела — замгендиректора «Газпром газораспределение» Николаю Романову.

Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении еще 777 млн руб.
Общество

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в конце сентября 2019 года в зале заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийству главы черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. В этот же день был задержан его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, он, будучи советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», совершил хищения и нанес компании ущерб более чем 30 млрд руб.

В конце 2019 года в отношении семьи Арашуковых возбудили еще три уголовных дела. Под следствие по делу о растрате попали супруга и дочь Рауля Арашукова. Позднее стало известно, что они покинули территорию России.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Мосгорсуд, новости РБК
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