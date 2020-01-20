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Суд отклонил жалобу на продление ареста Арашуковых

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста и оставил в СИЗО Рауфа и Рауля Арашуковых. Об этом сообщили РБК в суде.

Таким образом столичный суд оставил в силе решение первоначальной инстанции о продлении ареста Арашуковых до конца января.

Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 сентября 2019 года в зале заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к убийству главы черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. В этот же день силовики задержали отца бывшего сенатора Рауля Арашукова. Следствие считает, что он, будучи советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» в течение многих лет совершал хищения газа. Ущерб компании оценивается более чем в 30 млрд руб.

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В конце декабря 2019 года в отношении членов семьи Арашуковых было возбуждено еще три новых уголовных дела по обвинению в растрате. Под следствие попали супруга и дочь Рауля Арашукова. Позднее стало известно, что мать и сестра бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова покинули Россию.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Мосгорсуд, новости РБК
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