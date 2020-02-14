Песков выразил уверенность в обеспечении Турцией безопасности посла

Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

В Москве не сомневаются, что Анкара сможет обеспечить безопасность российского посла в Турции, а также других российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление российского посла в Турции Андрея Ерохова о том, что ему стали поступать угрозы на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает корреспондент РБК.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла, всех до одного сотрудников российских компаний, российских загранучреждений, которые находятся в Турции», — сказал Песков. По его словам, это соответствует Венской конвенции, а также духу двусторонних отношений.

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