Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России

В Сети появилось видео выписки гражданина Китая, переболевшего коронавирусом COVID-19, из Краевой инфекционной больницы Читы. Видеозапись опубликовало местное агентство «Чита.Ру».

На кадрах видно, как китаец выходит из здания медучреждения в маске, подходит к врачу и пожимает ему руку. Врач, в свою очередь, отдает бывшему пациенту выписку и витамины.

«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — отметил врач. Он поздравил его с выздоровлением и пожелал ему здоровья.

По данным агентства, мужчину выписали в 12:00 (06:00 мск) 12 февраля. Он отметил, что на улице «очень хорошо», и поделился планами на день.