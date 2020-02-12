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Вирус из Китая ,  
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Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России

В Сети появилось видео выписки гражданина Китая, переболевшего коронавирусом COVID-19, из Краевой инфекционной больницы Читы. Видеозапись опубликовало местное агентство «Чита.Ру».

На кадрах видно, как китаец выходит из здания медучреждения в маске, подходит к врачу и пожимает ему руку. Врач, в свою очередь, отдает бывшему пациенту выписку и витамины.

«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — отметил врач. Он поздравил его с выздоровлением и пожелал ему здоровья.

По данным агентства, мужчину выписали в 12:00 (06:00 мск) 12 февраля. Он отметил, что на улице «очень хорошо», и поделился планами на день.

«Я сейчас поеду домой, в Читу. Моя жена и ребенок здесь», — рассказал китаец.

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О том, что гражданина Китая, заболевшего коронавирусом, выписали из Краевой инфекционной больницы Читы, стало известно ранее 12 февраля. В начале февраля мужчина жаловался на условия содержания в больнице: его не устраивало, что врачи берут у него много анализов, однако не могут подтвердить его диагноз и возможное заражение его семьи. Минздрав поручил проверить условия в медучреждении.

Накануне, 11 февраля, еще одну заболевшую коронавирусом — студентку из Китая — выписали из больницы в Тюмени.

Теги: Забайкалье, коронавирус, видео
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