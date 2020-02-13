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Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В иске главный санитарный врач города Наталья Башкетова требовала принудительно вернуть в медучреждение сбежавшую пациентку.

В пресс-службе пояснили, что иск возвращен «в связи с неподсудностью», отметив, что административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика.

Алла Ильина сообщила РБК, что прописана в другом районе Санкт-Петербурга. «Об иске я узнала из СМИ», — уточнила она.

По ее словам, сегодня к ней приходили люди, которые представились сотрудниками Роспотребнадзора, но дверь она им не открыла. «Я попросила их связаться с моим адвокатом, чтобы он убедился, что это именно сотрудники Роспотребнадзора. Они совместно договорились, что Роспотребнадзор ждет прибытия моего адвоката. Адвокат приехал — никого нет. На телефонные звонки они не отвечают, никак с ними не связаться», — сказала Ильина. По ее словам, 13 февраля истекают две недели с момента ее возвращения из Китая и признаков коронавируса у нее сейчас нет. «Я здорова», — сообщила она РБК.

РБК также направил запрос в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

7 февраля девушка, за неделю до этого вернувшаяся из Китая, самовольно покинула больницу им. С.П. Боткина в Петербурге, где должна была находиться в двухнедельном карантине. Ильину поместили туда, чтобы обследовать на коронавирус, после того как она пожаловалась на боль в горле.

Как утверждала сама девушка, врачи ей сказали, что она здорова, но отпустить из больницы отказались. В разговоре с РБК она сообщила, что на момент госпитализации в больницу в Петербурге у нее уже были «чистые анализы из Хабаровска», и заявила, что ей обещали, что она проведет в больнице не более суток. «Если бы забрали весь самолет с самого начала и не было бы анализов — я бы сидела в карантине и не пикала», — заявила женщина.

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку
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Иск к сбежавшей из карантина пациентке был подан в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга от имени главного санитарного врача 13 февраля, сообщала Объединенная пресс-служба судов города. Заинтересованными лицами в исковом заявлении были указаны Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина и 18-е отделение полиции. Истец ходатайствовал о принудительном помещении женщины под медицинское наблюдение в больницу.

В исковом заявлении говорилось, что медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что «может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории Санкт-Петербурга».

Теги: иск, новости РБК, коронавирус, врач
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