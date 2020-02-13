Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В иске главный санитарный врач города Наталья Башкетова требовала принудительно вернуть в медучреждение сбежавшую пациентку.

В пресс-службе пояснили, что иск возвращен «в связи с неподсудностью», отметив, что административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика.

Алла Ильина сообщила РБК, что прописана в другом районе Санкт-Петербурга. «Об иске я узнала из СМИ», — уточнила она.

По ее словам, сегодня к ней приходили люди, которые представились сотрудниками Роспотребнадзора, но дверь она им не открыла. «Я попросила их связаться с моим адвокатом, чтобы он убедился, что это именно сотрудники Роспотребнадзора. Они совместно договорились, что Роспотребнадзор ждет прибытия моего адвоката. Адвокат приехал — никого нет. На телефонные звонки они не отвечают, никак с ними не связаться», — сказала Ильина. По ее словам, 13 февраля истекают две недели с момента ее возвращения из Китая и признаков коронавируса у нее сейчас нет. «Я здорова», — сообщила она РБК.

РБК также направил запрос в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.