СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Задержанный обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Одновременно СК начал расследование дела в отношении сотрудников органов системы профилактики по статье «Халатность»

Обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево (слева) (Фото: СК РФ / ТАСС)

Следственный комитет России (СК) сообщил о задержании мужчины, бросившего в январе в аэропорту Шереметьево двоих своих детей. Задержанный подозревается также в нанесении побоев жене и детям и краже денег у знакомой. Его задержали следователи управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили также, что наряду с уголовным делом в отношении бросившего детей отца — ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) — ими расследуется уголовное дело в отношении сотрудников органов системы профилактики, возбужденное по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«В ходе [расследования] будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги», — пояснили в СК.