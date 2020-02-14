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В ВОЗ сообщили о неэффективности алкоголя в борьбе с коронавирусом

Употребление алкоголя не снизит шансы заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает «РИА Новости».

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — сказал он. Язаревич отметил, что наиболее эфективной мерой для предупреждения вируса станет следование нормам гигиены.

Представитель организации уточнил, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а также для тех, кто страдает от заболеваний сердца или диабета. При этом заразиться коронавирусом может каждый человек, отметил Язаревич.

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Теги: коронавирус, ВОЗ, алкоголь
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