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Число погибших из-за коронавируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения в стране достигло почти 63 тыс., а за пределами КНР превысило 500. Почти половина из них — в Японии
Фото: China Daily CDIC / Reuters

За минувшие сутки от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае скончался 121 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Общее число погибших в стране, по оценкам властей, составило 1380.

По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5 090. Выздоровели и выписались из больниц 6723 человека. 10 204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 177 тыс., которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

По оценке SCMP, общее число заболевших новым коронавирусом по всему миру составило 64 434. Из них 248 случаев выявили в Японии, 58 — в Сингапуре, 53 — в Гонконге, 33 — в Таиланде, 28 — в Южной Корее. Всего, как сообщает телеканал CGTN, за пределами Китая подтверждено 505 случаев заражения.

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Теги: Китай, коронавирус
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