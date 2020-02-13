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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 превысило 1,1 тыс. человек. По некоторым данным, число зараженных по всему миру приблизилось к 60 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: China Daily / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала последние данные 12 февраля, в них говорилось о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 60 107 человек (59 539 случаев в материковом Китае).

  • В основном очаге вспышки заболевания, провинции Хубэй, по данным местных властей, 12 февраля произошел новый скачок смертности. За сутки умерли 242 человека, общее число жертв выросло до 1310. Власти также пересмотрели методику диагностирования заболевания.

  • По данным ВОЗ на 12 февраля, всего был заражен 45 171 человек (из них в материковом Китае — 44 730). За пределами КНР зафиксирован 441 подтвержденный случай заражения.

  • Всего, по данным SCMP, погибли 1363 человека.

Ситуация в России

  • В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане Китая. Последнего из них утром 12 февраля выписали из больницы. Ни у кого из контактировавших с ними людей вирус не обнаружен.
  • Согласно опросам, только 42% россиян считают высоким уровень угрозы из-за коронавируса. Больше всего склонны переживать из-за распространения вируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%).
  • В Минздраве допустили, что могут заморозить цены на маски из-за коронавируса. Законодательство позволяет государству на 90 дней фиксировать цены на определенные виды продукции, власти рассмотрят все варианты регулирования, заявил замминистра Дмитрий Костенников.

Ситуация в других странах

  • На карантине в Японии остается круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого 3,7 тыс. человек. Число зараженных на борту судна растет, по последним данным, 218 пассажиров и членов экипажа из различных стран заражены коронавирусом. Среди пассажиров — более 20 россиян, однако в посольстве в Токио заявляют, что заболевших среди них нет.
  • В ВОЗ утверждают, что тестирование вакцины от нового коронавируса начнется через четыре-пять месяцев. По данным организации, разрабатывается несколько вакцин. Однако применение вакцины может начаться не раньше, чем через полтора-два года.
  • Из-за сообщений о том, что волна заболевания пошла на спад, фондовые индексы в США начали расти. Это произошло после того, как 11 февраля власти Китая заявили о том, что эпидемия коронавируса может закончиться к апрелю.
  • Власти Гонконга предположили, что вирус может распространяться по трубам канализации.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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