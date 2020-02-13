Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 превысило 1,1 тыс. человек. По некоторым данным, число зараженных по всему миру приблизилось к 60 тыс. Главное — в материале РБК

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала последние данные 12 февраля, в них говорилось о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 60 107 человек (59 539 случаев в материковом Китае).

В основном очаге вспышки заболевания, провинции Хубэй, по данным местных властей, 12 февраля произошел новый скачок смертности. За сутки умерли 242 человека, общее число жертв выросло до 1310. Власти также пересмотрели методику диагностирования заболевания.

По данным ВОЗ на 12 февраля, всего был заражен 45 171 человек (из них в материковом Китае — 44 730). За пределами КНР зафиксирован 441 подтвержденный случай заражения.

Всего, по данным SCMP, погибли 1363 человека.