Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 февраля
Погибшие и пострадавшие
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Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала последние данные 12 февраля, в них говорилось о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 60 107 человек (59 539 случаев в материковом Китае).
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В основном очаге вспышки заболевания, провинции Хубэй, по данным местных властей, 12 февраля произошел новый скачок смертности. За сутки умерли 242 человека, общее число жертв выросло до 1310. Власти также пересмотрели методику диагностирования заболевания.
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По данным ВОЗ на 12 февраля, всего был заражен 45 171 человек (из них в материковом Китае — 44 730). За пределами КНР зафиксирован 441 подтвержденный случай заражения.
- Всего, по данным SCMP, погибли 1363 человека.
Ситуация в России
- В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане Китая. Последнего из них утром 12 февраля выписали из больницы. Ни у кого из контактировавших с ними людей вирус не обнаружен.
- Согласно опросам, только 42% россиян считают высоким уровень угрозы из-за коронавируса. Больше всего склонны переживать из-за распространения вируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%).
- В Минздраве допустили, что могут заморозить цены на маски из-за коронавируса. Законодательство позволяет государству на 90 дней фиксировать цены на определенные виды продукции, власти рассмотрят все варианты регулирования, заявил замминистра Дмитрий Костенников.