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Война в Сирии ,  
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Российские военные пресекли конфликт между солдатами США и жителями Сирии

По данным Минобороны, американские военные открыли огонь по гражданским близ блокпоста в провинции Хасеке. В результате один человек пострадал, 14-летний подросток погиб. Эскалацию конфликта удалось предотвратить военным из России
Американский военный конвой, Сирийские и Российские военные в деревне Хирбат-Амо (Фото: AP)

Военные США открыли стрельбу на поражение по мирным жителям в сирийской провинции Хасеке. Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным, заявил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Политика

Как сообщил Боренков, конфликт произошел на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Американские военные начали стрелять по мирным жителям во время конфликта из-за отклонившейся от маршрута колонны, отметил он.

По словам военного, прибывшие к месту российские военнослужащие предотвратили развитие конфликта, после чего обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо, расположенного в этой же провинции.

Боренков сообщил, что в результате открытой американцами стрельбы ранение получил мужчина, еще один человек погиб. «Один местный житель получил ранения. Еще один — 14-летний мальчик — погиб», — заявил генерал-майор.

Сирийские журналисты попали под обстрел в Алеппо
Общество

Днем 12 февраля спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз сообщил, что американские военные попали под обстрел в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане. Они, по его словам, были вынуждены открыть ответный огонь.

Курдский портал Rojava Information Center сообщил, что инцидент произошел после того, как местные жители отказались пропустить американский конвой. По данным портала, в результате стрельбы со стороны сил США несколько человек получили ранения, один погиб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сирия, военные США, гражданские
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