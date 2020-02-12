Российские военные пресекли конфликт между солдатами США и жителями Сирии

По данным Минобороны, американские военные открыли огонь по гражданским близ блокпоста в провинции Хасеке. В результате один человек пострадал, 14-летний подросток погиб. Эскалацию конфликта удалось предотвратить военным из России

Американский военный конвой, Сирийские и Российские военные в деревне Хирбат-Амо (Фото: AP)

Военные США открыли стрельбу на поражение по мирным жителям в сирийской провинции Хасеке. Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным, заявил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил Боренков, конфликт произошел на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Американские военные начали стрелять по мирным жителям во время конфликта из-за отклонившейся от маршрута колонны, отметил он.

По словам военного, прибывшие к месту российские военнослужащие предотвратили развитие конфликта, после чего обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо, расположенного в этой же провинции.