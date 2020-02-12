Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
Грызлов заявил о невыполнении Киевом договоренностей нормандского саммита Политика, 19:06 Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов Общество, 18:58 Новичок «Спартака» сообщил о срыве трансфера в английский клуб Спорт, 18:45 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:41 МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе Политика, 18:31 Прокуратура сочла незаконным запрет женщинам посещать бассейн в Каспийске Общество, 18:21 СК возбудил уголовное дело о халатности после суицида экс-сотрудника ФСИН Общество, 18:21 За что готовы переплатить покупатели Pro, 18:14 Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair Бизнес, 18:13 Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии Политика, 18:11 Посол в Израиле сообщил о сроках передачи Александровского подворья Политика, 18:07 Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд Крипто, 18:02 Путин обсудил ситуацию в Ливии с премьер-министром Италии Политика, 18:01 Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии Общество, 18:01
Вирус из Китая ,  
0 

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

После выявления сразу нескольких заболевших в одном из жилых комплексов власти заподозрили, что вирус может распространяться по трубам канализации
Фото: China Daily / Reuters

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Выдвинуть эту гипотезу их побудил инцидент, который произошел в одном из жилых комплексов. Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не посещала ставший центром эпидемии Ухань и не общалась с другими инфицированными. Единственным возможным источником заражения был признан 75-летний мужчина, который попал в больницу неделей ранее. По предварительной информации, мужчина и женщина не были знакомы, однако через их квартиры проходил один и тот же канализационный стояк, сообщает телекомпания CNN.

Поскольку заражение через систему канализации в Гонконге уже происходило во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, власти на всякий случай эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили, заболевших в других квартирах, через которые проходит подозрительный стояк, также не нашли (у троих живших в одной квартире с заболевшей женщиной к тому времени тоже был выявлен вирус).

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Из-за неправильно созданной конструкции воздух из унитаза мог выходить наружу. А поскольку, как считают эксперты, вирус может передаваться через экскременты, вполне возможно, что таким образом он и перешел из одной квартиры в другую.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 февраля
Общество

Власти при этом отметили, что угрозы распространения вируса на весь жилой комплекс нет, поскольку при нормальном устройстве труб вирус не сможет выйти наружу: мешать ему будет постоянно находящаяся в системе вода. В 2002 году, когда болезнетворные бактерии спокойно передвигались по канализационной системе, воды в трубах не было. В результате 300 человек заразились, 42 умерли.

По последней информации, жертвами коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Ухане в конце декабря прошлого года, стали 1115 человек (1068 в провинции Хубэй, где находится Ухань). В Гонконге умер один человек. Это был 39-летний мужчина, который в середине января побывал в Ухане. Врачи при этом указывали, что у него помимо коронавируса были и другие проблемы со здоровьем.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Евгений Калюков
Теги: Гонконг, коронавирус
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Появилось видео выписки последнего переболевшего коронавирусом в России
Общество
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter