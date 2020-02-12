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Вирус из Китая ,  
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Глава ВОЗ заявил о сокращении количества новых заболевших коронавирусом

При этом в организации считают, что нет гарантии того, что ситуация не изменится в худшую сторону
Тедрос Гебрейесус (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга для прессы в Женеве сообщил, что за последнюю неделю число новых инфицированных коронавирусом в Китае стабильно снижалось и ежедневно находилось на одном уровне.

«Однако эти данные надо интерпретировать с особой осторожностью», — цитирует его официальный сайт ВОЗ. По словам Гебрейесуса, дальнейшее развитие заболевания может изменить статистику как в лучшую, так и в худшую сторону.

Глава ВОЗ также отметил тот факт, что с 4 февраля не менялось число стран, в которых был выявлен новый коронавирус. Что же касается последних суток, то из 48 новых случаев, зарегистрированных за пределами КНР, 40 пришлись на круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

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В свою очередь, выступивший на том же брифинге эксперт ВОЗ Майк Райан отметил, что по последним наблюдениям вирус не столь агрессивен за пределами провинции Хубэй, в которой он впервые был выявлен в конце декабря прошлого года. По его словам, медленное распространение болезни в других регионах КНР и странах дает шанс на то, что ее можно будет остановить, сообщает агентство Reuters. «Но гарантии пока нет», — добавил Райан.

«Мы будем продолжать пытаться остановить вирус, но страны все равно должны быть готовы к его появлению», — сказал он.

По последним данным, в общей сложности жертвами коронавируса стали 1115 человек. Всего было зафиксировано более 45 тыс. заболевших (44 278 в КНР).

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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