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Политика ,  
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Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» гитлеровской Германии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил, что польша заключила пакт о ненападении с фашистской Германией до СССР и назвал страну «молчаливым пособником агрессора». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении [с Германией]. Это было в 1934 году», — сказал Нарышкин. По его словам, у документа было секретное приложение. В соответствии с ним Польша продолжала сохранять нейтралитет даже в случае нападения Германии.

«То есть по сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — добавил директор СВР.

Как рассказал Нарышкин, советская разведка подробно информировала руководство СССР о происходящем в правительствах европейских стран.

«Советское руководство видело весь цинизм, и, я бы сказал, подлость политики умиротворения западных государств, которые по сути толкали гитлеровскую Германию на Восток», — заявил Нарышкин.

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Спор о роли СССР и Польши во Второй мировой войне продолжается между политиками двух стран на протяжении нескольких месяцев после того, как Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за развязывание войны накладывается не только на фашистскую Германию, но и на СССР.

Президент России Владимир Путин назвал резолюцию «беспардонной ложью».

В начале января глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава «выиграла исторический спор» с Москвой. По его словам, Польшу поддерживает большинство западных стран.

Варшава называет действия СССР в стране после войны «советской оккупацией». 8 февраля посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский заявил, что решающий вклад в окончание Второй мировой внесли западные союзники, а не СССР. В ответ на это представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что польские власти ведут политику нейтрализации исторических фактов, которые регшулярно публикует Москва.

Теги: Сергей Нарышкин, Польша, Германия
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