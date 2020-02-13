Нарышкин назвал Польшу «молчаливым пособником» гитлеровской Германии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил, что польша заключила пакт о ненападении с фашистской Германией до СССР и назвал страну «молчаливым пособником агрессора». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении [с Германией]. Это было в 1934 году», — сказал Нарышкин. По его словам, у документа было секретное приложение. В соответствии с ним Польша продолжала сохранять нейтралитет даже в случае нападения Германии.

«То есть по сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — добавил директор СВР.

Как рассказал Нарышкин, советская разведка подробно информировала руководство СССР о происходящем в правительствах европейских стран.

«Советское руководство видело весь цинизм, и, я бы сказал, подлость политики умиротворения западных государств, которые по сути толкали гитлеровскую Германию на Восток», — заявил Нарышкин.