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Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Мария Захарова (Фото: mariya-zaharova.ru)

Обвинения СССР в получении «наибольшей выгоды» от развязывания Второй мировой войны демонстрируют, что официальная Варшава «заигралась». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Первому каналу», комментируя заявление польского посла в Германии Анджея Пшилебского газете Märkische Oderzeitung.

Захарова подчеркнула, что именно власти Польши, а не польский народ, историки или эксперты распространяют подобную информацию.

«Примерно две-три недели назад мы получили информацию относительно того, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва», — рассказала Захарова, добавив, что Варшава преследует цель не допустить распространение правды о событиях тех лет.

Она допустила, что в ближайшее время общественность услышит еще немало подобных заявлений со стороны Польши, однако, по ее словам, России есть, чем ответить.

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны. По его словам, для Польши война не закончилась в 1945 году, поскольку до 1989 года страна находилась в оккупации со стороны СССР.

В посольстве России в ФРГ отреагировали на слова Пшилебского, объяснив их «установками на фальсификацию истории» и тем, что с приближением 75-й годовщины Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».

Теги: Мария Захарова, посол, Польша, СССР, Вторая мировая война
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