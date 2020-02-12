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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, увеличилось на 39 человек и достигло 174, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като, передает Reuters.

Помимо этого, заразился также один из офицеров, следящих за карантином.

Лайнер Diamond Princess поставили на карантин после того, как в начале февраля у сошедшего с него 80-летнего пассажира нашли коронавирус. После первых тестов на судне заболевание обнаружили у десяти человек, и затем число заразившихся начало расти.

Всего на борту лайнера находятся 3,7 тыс. пассажиров, среди которых, по данным посольства России в Токио, 24 россиянина, в частности двое детей. Никто из них пока не заболел.

СМИ сообщили, что власти страны решили в ближайшее время эвакуировать с лайнера пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус, лайнер, Япония
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