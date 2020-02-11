СМИ сообщили об эвакуации стариков и больных с круизного лайнера в Японии

Лайнер Diamond Princess (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Власти Японии планируют начать эвакуацию пожилых и людей с хроническими заболеваниями с лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине из-за коронавируса у берегов страны. Об этом сообщают агентство Kyodo и Japan Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации Kyodo, эвакуация должна начаться уже во вторник утром. Как отмечает издание, по последним данным, на лайнере находятся 215 пассажиров в возрасте от 80 лет, а 11 из них старше 90 лет.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в районе японского порта Йокогама с начала февраля. Решение о карантине приняли после того, как один из пассажиров лайнера сошел на берег и у него диагностировали коронавирус. После этого на судне начали проверки. В начале вирус обнаружили у 10 человек, однако позднее это число возросло до 130.

В российском посольстве в Японии сообщили, что среди пассажиров лайнера есть 24 россиянина, в том числе двое детей. Они пока не заразились коронавирусом.



По последним данным, из-за коронавируса в Китае уже погибли более 1 тыс. человек. Всего в стране зафиксировали более 42 тыс. случаев заболевания, свидетельствуют данные властей КНР.