В Германии число зараженных новым коронавирусом возросло до 16 человек

В Германии число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 16 человек, говорится в сообщении Минздрава Баварии.

Два новых случая заболевания зарегистрировали в районе города Штарнберг неподалеку от Мюнхена: заразившимися оказались сотрудники компании Webasto, с которой было связано большинство предыдущих случаев заболевания в Германии.

Новый коронавирус в этой стране впервые диагностировали пациенту 28 января, ко 2 февраля заразились уже восемь человек, в том числе ребенок одного из заболевших работников Webasto.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. Позднее случаи заболевания помимо КНР зарегистрировали и в других странах, в частности в США, Австралии, Таиланде, Сингапуре и на Тайване.