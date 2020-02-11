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В США зафиксировали 13-й случай заражения новым коронавирусом

В США зафиксировали 13-й случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Случай заболевания выявили в штате Калифорния. Американец вернулся из китайского города Ухань и находился под карантином. В CDC сообщили, что проверяют, с кем контактировал заразившийся.

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Телеканал Fox 5 отмечает, что этот случай зафиксировали в округе Сан-Диего. Телеканал сообщает, что заразившийся американец был одним из тех, кого отправили на карантин на аэродром морской пехоты Мирамар.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в Китае от коронавируса погибли 1016 человек, а число заразившихся превысило 42,6 тыс. Вспышка заболевания возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, в Японии, США, Великобритании, Австралии, Германии, России и других странах.

Теги: США, коронавирус, Китай
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