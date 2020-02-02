В Германии выявили восьмой случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Германии до восьми, говорится в сообщении министерства здравоохранения Баварии.

«В Баварии подтвержден еще один случай коронавируса. Это 33-летний житель Мюнхена. Он сотрудник компании из округа Штарнберг, где работают шестеро ранее заразившихся коронавирусом», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, все заболевшие живут в Баварии и связаны с находящейся там фирмой Webasto. Помимо них также от одного из сотрудников заразился его ребенок.

Первый случай заражения неизвестным ранее коронавирусом в Германии зарегистрировали 28 января, на следующий день в Баварии подтвердили еще три случая заболевания.

Первая вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, после чего он распространился за пределы страны. Помимо ФРГ случаи заболевания зарегистрировали в том числе в Японии, России, США, Франции, Сингапуре и Таиланде. По последним данным, его жертвами стали более 300 человек, еще свыше 14 тыс. заразились.