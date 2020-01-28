В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV из Китая зафиксирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения федеральной земли Бавария.

Вирус выявлен у мужчины из городского округа Штарнберг. Сейчас он изолирован и пребывает в хорошем клиническом состоянии.

Члены семьи заразившегося и люди, с которыми он тесно контактировал, были проинструктированы о мерах предосторожности, путях передачи вируса и его симптомах.

Также сообщается, что 28 января представители министерства здравоохранения Баварии проведут пресс-конференцию в своем мюнхенском офисе.

Ранее чешские власти сообщили, что проверяют троих человек на заражение коронавирусом из Китая. Два мужчины и женщина в разных регионах страны недавно приехали из Китая и почувствовали себя плохо. У всех них была взята кровь на анализ, результаты которого будут известны в течение суток.