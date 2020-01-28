Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая Общество, 03:32 Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году Общество, 03:06 Основатель Yota подал заявку на покупку 100% Эльгинского проекта Бизнес, 02:58 Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус Общество, 02:52 СМИ узнали о новом мировом соглашении Альфа-банка и Хотина Финансы, 02:45 Роналду и Фигу одинаково отреагировали на смерть Коби Брайанта Спорт, 02:18 Умер разработчик зенитного комплекса«Тунгуска» Василий Бакалов Общество, 02:04 Российские военные проведут проверку на объекте США в Германии Политика, 01:27 Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой Политика, 01:15 Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка Экономика, 01:02 Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом Технологии и медиа, 01:00 МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году Общество, 00:45 Госдеп сообщил об одном раненом при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде Политика, 00:32 Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля Финансы, 00:00
Вирус из Китая ,  
0 

В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV из Китая зафиксирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения федеральной земли Бавария.

Вирус выявлен у мужчины из городского округа Штарнберг. Сейчас он изолирован и пребывает в хорошем клиническом состоянии.

Члены семьи заразившегося и люди, с которыми он тесно контактировал, были проинструктированы о мерах предосторожности, путях передачи вируса и его симптомах.

Также сообщается, что 28 января представители министерства здравоохранения Баварии проведут пресс-конференцию в своем мюнхенском офисе.

Ранее чешские власти сообщили, что проверяют троих человек на заражение коронавирусом из Китая. Два мужчины и женщина в разных регионах страны недавно приехали из Китая и почувствовали себя плохо. У всех них была взята кровь на анализ, результаты которого будут известны в течение суток.

Вирус начал распространяться из города Ухань в центральном Китае в конце декабря. В настоящий момент количество заболевших в стране превысило 2,8 тыс. человек, подтверждены 81 смерть от осложнений и 57 случаев выздоровления. Заражение коронавирусом подтверждено в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Тайланде, Австралии, Сингапуре.

Теги: коронавирус, Германия, заражение
Материалы по теме
Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter