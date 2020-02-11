Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом

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Более 42 тыс. человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тыс. человек умерли от осложнений, которые он вызывает, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его слова приводятся на официальной странице организации в Twitter.

«По состоянию на 06:00 по женевскому времени сегодня утром в Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу [случаев] — 1017 человек погибли», —приводятся слова Гебрейесуса в сообщении.

ВОЗ также уточняет, что за пределами Китая на данный момент зафиксировано 393 случая заболевания в 24 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания на 11 февраля. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке комиссии, составляет 43 103 человека. По данным Пекина, умерли 1018 человек.