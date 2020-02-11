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Вирус из Китая ,  
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Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом

Фото: Xiao Yijiu / Global Look Press

Более 42 тыс. человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тыс. человек умерли от осложнений, которые он вызывает, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его слова приводятся на официальной странице организации в Twitter.

«По состоянию на 06:00 по женевскому времени сегодня утром в Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу [случаев] — 1017 человек погибли», —приводятся слова Гебрейесуса в сообщении.

ВОЗ также уточняет, что за пределами Китая на данный момент зафиксировано 393 случая заболевания в 24 странах.

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Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания на 11 февраля. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке комиссии, составляет 43 103 человека. По данным Пекина, умерли 1018 человек.

Днем 11 февраля ВОЗ также дала новое название коронавирусу, неизвестному до декабря 2019 года, — COVID-19. Это сокращение от слов Corona Virus Disease — «болезнь, вызываемая коронавирусом» — и указывает на год его появления. Ранее организация использовала обозначение 2019-nCoV.

Теги: коронавирус, Китай, ВОЗ, эпидемия
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