Турция сообщила о «нейтрализации» 51 сирийского военного в Идлибе

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы (Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press)

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» еще 51 военного сирийской правительственной армии в Идлибе. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Минобороны.

По данным ведомства, было уничтожено два танка, зенитная установка и склад боеприпасов. При этом один сирийский танк был захвачен турецкой армией.

Ранее 11 февраля Анкара заявила о сбитом вертолете сирийской армии в районе населенного пункта Саракиб. Днем ранее Турция сбила другой сирийский вертолет.

Таким образом Анкара ответила на обстрел своих военных в Идлибе, в результате которого погибли пять человек, еще столько же пострадали.