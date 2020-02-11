Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Накануне из-за артобстрела сирийскими войсками в Идлибе погибли пять турецких военных, столько же было ранено, сообщала Анкара. Эрдоган пообещал, что Турция продолжит отвечать на эту атаку, о конкретных мерах он сообщит 12 февраля

Реджеп Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция сделала «необходимый встречный ответ» на действия Сирии. «Они наткнулись на проблемы в Идлибе. Но этого недостаточно, мы продолжим [отвечать на атаки]. Они заплатят очень высокую цену за нападение на наши войска», — заявил Эрдоган.

Президент добавил, что 12 февраля объявит, какие шаги дальше сделает Турция по ситуации в Идлибе.

Накануне Анкара сообщила, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе, в результате чего погибли пять человек, столько же получили ранения.