Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
По словам Эрдогана, Турция сделала «необходимый встречный ответ» на действия Сирии. «Они наткнулись на проблемы в Идлибе. Но этого недостаточно, мы продолжим [отвечать на атаки]. Они заплатят очень высокую цену за нападение на наши войска», — заявил Эрдоган.
Президент добавил, что 12 февраля объявит, какие шаги дальше сделает Турция по ситуации в Идлибе.
Накануне Анкара сообщила, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе, в результате чего погибли пять человек, столько же получили ранения.