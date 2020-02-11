В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press)

Обязательства турецкой стороны по урегулированию ситуации в Идлибе зафиксирована в тексте сочинских соглашений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы констатируем текст подписанного документа, здесь нет места для каких-то оценок и допусков для трактовок», — добавил представитель Кремля, говоря о соглашениях.

Он также отметил, что наиболее важным Россия считает выполнение сочинских договоренностей и пресечение террористической активности против сирийской армии и российских военных объектов. «Считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация в Идлибе беспокоит Кремль. По его словам, на протяжении долгого времени террористические группировки вольготно чувствуют себя в Идлибской зоне, а также предпринимают нападения против сирийцев и российских объектов.

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