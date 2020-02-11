Захарова назвала хаотичными действия Японии в отношении круизного лайнера

Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в районе японского порта Йокогама из-за коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Русского радио».

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали», — сказала она («цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что их несистемные действия вызывают много вопросов у экспертов.

В декабре 2019 года в Китая возникла вспышка нового типа коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в Японии, Таиланде, США, Великобритании, России и других странах.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в порту Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у 80-летнего пассажира судна выявили новый коронавирус. По последним данным, число заразившихся пассажиров достигло 130 человек. В посольстве в Японии сообщали, что среди заболевших нет россиян. Однако 9 февраля стало известно, что новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины, который является пассажиром круизного лайнера.