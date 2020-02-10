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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130. Об этом сообщают телеканал NHK со ссылкой на Минздрав и издание Japan Times со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее сообщалось о 70 случаях заболевания.

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 70
Общество

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин после того, как в начале февраля у сошедшего с судна 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. После первых тестов на лайнере заболевание диагностировали у десяти человек, однако после этого число заразившихся начало расти. Всего на борту лайнера находятся 3700 пассажиров.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
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5 февраля посольство России в Японии сообщило, что среди пассажиров лайнера есть 24 российских гражданина, среди них — двое детей. Никто из них пока не заболел.

Теги: лайнер, Япония, коронавирус
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