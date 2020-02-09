Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

Мужчина является одним из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии

Фото: Du Xiaoyi / Xinhua / Global Look Press

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии. Одним из заболевших стал гражданин Украины, который таким образом стал первым инфицированным человеком из этой страны.

В сообщении указывается, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших нет опасных симптомов. Помимо украинца вирус обнаружили также у американца, а также четырех филиппинцев.

В Минздраве сообщили, что из 3700 пассажиров круизного лайнера были проверены 336 человек с подозрением на вирус. В большинстве случаев признаков болезни обнаружить не удалось.

Всего на Diamond Princess находятся представители более 50 стран. Есть на борту и семь россиян, никто из которых не заболел.