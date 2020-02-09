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Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

Мужчина является одним из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии
Фото: Du Xiaoyi / Xinhua / Global Look Press

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии. Одним из заболевших стал гражданин Украины, который таким образом стал первым инфицированным человеком из этой страны.

В сообщении указывается, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших нет опасных симптомов. Помимо украинца вирус обнаружили также у американца, а также четырех филиппинцев.

В Минздраве сообщили, что из 3700 пассажиров круизного лайнера были проверены 336 человек с подозрением на вирус. В большинстве случаев признаков болезни обнаружить не удалось.

Всего на Diamond Princess находятся представители более 50 стран. Есть на борту и семь россиян, никто из которых не заболел.

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Лайнер находится на карантине с понедельника. Запретить всем пассажирам покидать судно было решено после того, как вирус был выявлен у туриста, который сел на борт в Гонконге. После этого врачи стали проверять других людей.

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Поскольку корабль находится в районе Йокогамы, статистика учитывает всех заболевших на лайнере, как людей, заболевших на территории Японии. Всего, таким образом, в стране заразившимися от коронавируса считаются 96 человек: 70 пассажиров Diamond Princess, 10 эвакуированных из Уханя, 16 иностранных туристов и сопровождавший их водитель автобуса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Украина
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