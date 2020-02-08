В посольстве сообщили об отсутствии россиян среди заболевших на лайнере

Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на рейде японского порта Йокогама, нет россиян. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Японии.

Как говорится в сообщении, дипмиссия находится в постоянном контакте с каждым из граждан России и продолжает работу по содействию им.

«Взаимодействуем с МИД Японии для решения комплекса бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием на боту 24 россиян», — отметили в посольстве.

Лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. По пути он заходил в японские Окинаву и Косю, Гонконг и Вьетнам. У 80-летнего пассажира, который сошел с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус из Китая.