Челябинские власти сообщили о состоянии размещенных на карантин китайцев

У шести граждан Китая, которых доставили в оздоровительный лагерь «Утес» в деревне Ужевка в Челябинской области, не обнаружили коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Всего на месте шесть граждан КНР, они осмотрены врачами, здоровы», — заявили в пресс-службе.

Ранее 9 февраля в Минздраве Челябинской сообщили, что карантинный центр в лагере «Утес» для китайских граждан в ближайшее время закроют. На тот момент в центре находились шесть человек. В Минздраве пообещали больше никого не привозить в лагерь, а также перенаправить находящихся в центре китайцев в стационары города.

По информации издания Znak.com, решение о закрытии карантинного центра приняли после митинга местных жителей, которые помешали проезду машины, которая привезла в «Утес» группу китайцев. В публикации отмечалось, что местные жители усомнились в здоровье китайцев и заявили, что из лагеря они сбегут в ближайшие деревни.