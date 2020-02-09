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Вирус из Китая ,  
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Челябинские власти сообщили о состоянии размещенных на карантин китайцев

У шести граждан Китая, которых доставили в оздоровительный лагерь «Утес» в деревне Ужевка в Челябинской области, не обнаружили коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Всего на месте шесть граждан КНР, они осмотрены врачами, здоровы», — заявили в пресс-службе.

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
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Ранее 9 февраля в Минздраве Челябинской сообщили, что карантинный центр в лагере «Утес» для китайских граждан в ближайшее время закроют. На тот момент в центре находились шесть человек. В Минздраве пообещали больше никого не привозить в лагерь, а также перенаправить находящихся в центре китайцев в стационары города.

По информации издания Znak.com, решение о закрытии карантинного центра приняли после митинга местных жителей, которые помешали проезду машины, которая привезла в «Утес» группу китайцев. В публикации отмечалось, что местные жители усомнились в здоровье китайцев и заявили, что из лагеря они сбегут в ближайшие деревни.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 февраля
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1 февраля Роспотребнадзор поручил руководству регионов организовать места для размещения на 14-дневный карантин всех вернувшихся в Россию граждан КНР. В случае выявления у них симптомов коронавируса необходимо принять меры для их срочной изоляции, говорилось в постановлении ведомства.

По последним данным ВОЗ, всего копронавирусом заразились почти 35. тыс человек. Большинство из них находятся в Китае.

Теги: Челябинская область, коронавирус, карантин
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