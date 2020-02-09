Вирус из Китая , 09 фев, 10:00
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 февраля
Число жертв нового вида вируса превысило 800 человек. По данным властей Китая, заражены более 37 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 34 886 человек (из них в материковом Китае 34 598). За пределами КНР зафиксированы 288 подтвержденных случаев заражения.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 37 198 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 37 552 человека.
- 811 человек погибли. За пределами материкового Китая жертвами вируса стали два человека.