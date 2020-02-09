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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 9 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 800 человек. По данным властей Китая, заражены более 37 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Xinhua / Global Look Press

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 34 886 человек (из них в материковом Китае 34 598). За пределами КНР зафиксированы 288 подтвержденных случаев заражения.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 37 198 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 37 552 человека.
  • 811 человек погибли. За пределами материкового Китая жертвами вируса стали два человека.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Ситуация в России

  • Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.
  • Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург.
  • Центробанк признал распространение коронавируса фактором неопределенности для российской экономики в 2020 году. Она потенциально может повлиять на инфляционные риски, считает регулятор.
  • Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.

Ситуация в других странах

  • Несколько крупных китайских авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines стали массово увольнять иностранных пилотов. Речь идет в том числе и о работающих в КНР российских летчиках.
  • 64 зараженных новым коронавирусом находятся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогама в Японии. Всего на борту помещенного на карантин судна 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.
  • Посольства США и Японии сообщили, что граждане этих стран умерли в больнице Уханя. Это первые иностранцы в этом городе, скончавшиеся от нового вируса.
  • Более 400 компаний по всему миру, среди которых Apple, Nike, LVMH и McDonald's, заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль по итогам первого квартала.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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