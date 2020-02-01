Роспотребнадзор поручил усилить дезинфекцию в кафе из-за вируса в Китае

Роспотребнадзор разработал постановление о мерах по предупреждению коронавируса, необходимых в связи с возвращением россиян и китайских граждан, у которых есть вид на жительство в России. Документ опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что властям регионов необходимо организовать места для размещения на 14-дневный карантин всех вернувшихся в Россию китайских граждан. В случае обнаружения у них симптомов заболевания необходимо срочно их изолировать и провести анализ для диагностики коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ведомстве рекомендовали в течение 14 дней вести медицинское наблюдение по месту жительства за всеми прибывшими из Китая.

Для предупреждения вируса Роспотребнадзор также поручил региональным властям усилить режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова объявила о начале эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин приказал задействовать в эвакуации самолеты ВКС. В Минобороны отчитались, что к вывозу россиян из Китая привлекли пять самолетов ВКС с военными вирусологами на борту.