Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Местные жители отказались пускать к зданию карантинного центра автомобиль с гражданами Китая. После встречи с протестующими губернатор согласился перевести пациентов в другие медицинские учреждения

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.

По словам министра, больше никого в «Утес» не привезут, а ранее доставленных в лагерь шестерых человек заберут в ближайшее время и распределят по медицинским учреждениям Челябинска, у которых будет соответствующее оборудование.

При этом в Минздраве отметили, что у китайцев, наблюдать за состоянием здоровья которых нужно в течение двух недель, есть вид на жительство, они работают в Челябинской области.