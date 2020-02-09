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Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Местные жители отказались пускать к зданию карантинного центра автомобиль с гражданами Китая. После встречи с протестующими губернатор согласился перевести пациентов в другие медицинские учреждения
Фото: plohie_novosti_mc / VK

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.

По словам министра, больше никого в «Утес» не привезут, а ранее доставленных в лагерь шестерых человек заберут в ближайшее время и распределят по медицинским учреждениям Челябинска, у которых будет соответствующее оборудование.

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При этом в Минздраве отметили, что у китайцев, наблюдать за состоянием здоровья которых нужно в течение двух недель, есть вид на жительство, они работают в Челябинской области.

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Издание Znak.com отмечает, что решению о закрытии карантинного центра предшествовал стихийный митинг местных жителей. Они помешали проезду автомобиля, который привез в «Утес» группу китайцев, и потребовали встречи с властями. С ними встретился заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин, который попытался объяснить, что коронавирус — менее летучий, чем вирус гриппа. Главврач Сосновской ЦРБ Владимир Самохвалов, в свою очередь, рассказывал, что смертность от гриппа в России выше, чем смертность от коронавируса в Китае. Однако местные жители в ответ заявили, что у них нет никаких гарантий, что китайцы окажутся здоровыми и не сбегут из карантинного центра в ближайшие деревни.

По данным издания, до Ужевки карантинный центр в Челябинской области планировали создать в поселке Варна, но от этой идеи отказались также из-за протеста местных жителей.

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич в пятницу заявила, что изоляционные зоны обустраиваются во всех российских регионах в связи с постановлением главного государственного санитарного врача. Согласно документу, главам регионов в связи с распространением коронавируса надо обеспечить «подготовку мест для организации непрерывного медицинского наблюдения». Под такое наблюдение на 14 дней, согласно постановлению, должны отправлять граждан КНР, которые возвращаются из Китая. Главный санитарный врач также рекомендовала в течение 14 дней организовать «медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции» за теми, кто возвращается из Китая.

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский
Теги: Челябинск, коронавирус
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