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Политика ,  
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Песков отреагировал на сказанную перед встречей с Путиным фразу Лукашенко

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Каждый президент в своей стране ведет себя соответствующим образом и преследует свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Так Песков отреагировал на фразу белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в отношениях между двумя странами наступил «некий момент истины». Об этом он заявил 4 февраля перед встречей в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Песков отметил, что Путин и Лукашенко делают «очень много» для развития отношений между странами. При этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами и отстаивают свои собственные интересы, добавил пресс-секретарь.

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Переговоры Путина и Лукашенко прошли 7 февраля в Сочи. Лидеры провели беседу тет-а-тет, а затем начали переговоры в расширенном составе. С российской стороны в переговорах приняли участие замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Общее время встречи составило более восьми часов.

По итогам встречи Козак сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали поставки российского газа на 2020 год на условиях 2019 года. Путин назвал день встречи полезным и отметил, что на встрече с Лукашенко тет-а-тет удалось обсудить большое число вопросов, которые интересны для обеих сторон.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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