Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес. Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что теперь встречу можно продолжить в более широком составе. «А потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил он.

С российской стороны помимо Владимира Путина на переговорах в расширенном формате присутствуют замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, сообщает агентство «БелТА».

Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров. Самолет с членами делегации приземлился в Минеральных Водах из-за ветра, сильного дождя и низкой видимости в Сочи. На борту находились в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы МЭР Михаил Бабич.