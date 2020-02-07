В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

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В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».

Лидеры начали беседу тет-а-тет, планируется, что позже к ним присоединятся участники делегаций.

На встрече планируется «обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», сообщали ранее в пресс-службе Кремля. В пресс-службе Лукашенко говорили, что президенты обсудят широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня сотрудничества двух стран. Белорусский лидер также назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать Политика

Это первые переговоры Путина и Лукашенко в 2020 году. Президенты также обсуждали вопросы, связанные с созданием Союзного государства России и Белоруссии, в начале декабря. Тогда их встреча в Сочи продлилась более пяти часов. Они покинули резиденцию «Бочаров Ручей», где проходили переговоры, без заявлений для прессы.