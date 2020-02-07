В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 13:59
В Таиланде предложили выгнать из страны отказывающихся от масок туристов Общество, 14:02 Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко Политика, 14:01 Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет Общество, 14:01 МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 7 февраля Общество, 13:57 Китайские гандболистки отказались от участия в олимпийской квалификации Спорт, 13:40 Почему Bitcoin лучше нефти, золота и акций Крипто, 13:31 Московское метро обратится в полицию из-за пранков на тему коронавируса Общество, 13:31 Жителя Ростовской области будут судить по обвинению в серии убийств Общество, 13:31 ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд Финансы, 13:31 Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Что это значит? Quote, 13:30 Пользователи МТС сообщили о сбоях со связью Технологии и медиа, 13:27 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 13:24 Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан Общество, 13:21 В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко Политика, 13:12
Политика ,  
0 

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Фото: Global Look Press

В Сочи началась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».

Лидеры начали беседу тет-а-тет, планируется, что позже к ним присоединятся участники делегаций.

На встрече планируется «обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», сообщали ранее в пресс-службе Кремля. В пресс-службе Лукашенко говорили, что президенты обсудят широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня сотрудничества двух стран. Белорусский лидер также назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать
Политика

Это первые переговоры Путина и Лукашенко в 2020 году. Президенты также обсуждали вопросы, связанные с созданием Союзного государства России и Белоруссии, в начале декабря. Тогда их встреча в Сочи продлилась более пяти часов. Они покинули резиденцию «Бочаров Ручей», где проходили переговоры, без заявлений для прессы.

После этого лидеры России и Белоруссии встречались в Санкт-Петербурге 20 декабря, перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по результатам переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. По его словам, это вопросы в нефтяной, газовой и в налоговой сферах.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом
Политика
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Экономика
В Кремле назвали место встречи Путина и Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter