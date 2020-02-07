В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились, передает агентство БелТА.

Уточняется, что общение лидеров двух стран в общей сложности продолжалось более восьми часов.

Путин и Лукашенко провели беседу тет-а-тет, а затем прошли переговоры двух стран в расширенном составе вместе с членами российской делегации, которым не удалось прибыть к началу встречи, так как их самолет не приземлился в Сочи из-за непогоды.

Лайнер с членами делегации совершил посадку в Минеральных Водах из-за ветра, сильного дождя и низкой видимости в Сочи. На борту находились в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы МЭР Михаил Бабич.