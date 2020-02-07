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Политика ,  
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В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились, передает агентство БелТА.

Уточняется, что общение лидеров двух стран в общей сложности продолжалось более восьми часов.

Путин и Лукашенко провели беседу тет-а-тет, а затем прошли переговоры двух стран в расширенном составе вместе с членами российской делегации, которым не удалось прибыть к началу встречи, так как их самолет не приземлился в Сочи из-за непогоды.

Лайнер с членами делегации совершил посадку в Минеральных Водах из-за ветра, сильного дождя и низкой видимости в Сочи. На борту находились в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы МЭР Михаил Бабич.

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После личной встречи с Лукашенко Путин заявил, что за примерно за полтора часа президенты затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес. Белорусский лидер в свою очередь отметил, что во время беседы с Путиным они обсудили «много исторических дат и моментов».

Кроме того, президенты приняли участие в товарищеском матче по хоккею, который прошел в развлекательном центре «Галактика» на Красной Поляне.

Это первые переговоры Путина и Лукашенко в 2020 году. Одной из основных тем, которую планировали обсудить президенты, является отсутствие договора о поставках в Белоруссию российской нефти. В прошлом году все попытки договориться провалились, несмотря на интенсивность переговоров. Накануне приезда в Сочи Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры
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