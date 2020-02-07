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Бизнес ,  
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Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

Минск будет сам договариваться с российскими нефтяными компаниями о цене на сырье, Москва готова только помочь с заключением соглашений. Заставлять нефтяников делать скидку Белоруссии никто не будет, сказал Козак
Татнефть TATNP ₽722,6 -0,19% Купить
Русснефть RNFT ₽529,2 -0,15% Купить
Роснефть ROSN ₽463,6 -2,52% Купить
Дмитрий Козак (Фото: Kremlin.ru)

Поставки нефти из России в Белоруссию будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал он. В то же время он пообещал, что российское правительство будет способствовать заключению соглашений, которые обеспечат Минск необходимыми объемами нефти.

Козак также сказал, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2020 году на условиях 2019 года. Ранее соглашение двух стран было рассчитано только на два месяца, до марта. По условиям 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа для Белоруссии составляла $127.

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год», — сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи начались 7 февраля, это первая встреча глав государств в 2020 году. На них не смогла вовремя прибыть часть российской делегации, поскольку из-за плохих погодных условий их самолет не смог сесть в аэропорту и отправился в Минеральные Воды. Начало переговоров пропустили министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Встреча в Сочи стала продолжением серии переговоров лидеров государств, основной темой которой стали условия поставки энергоресурсов в Белоруссию. В 2020 году Москве и Минску не удалось договориться об условиях поставок российской нефти и заключить договор. Главная причина спора — несогласие Минска с ценой на нефть. После неудачных переговоров с Москвой о долгосрочном контракте на поставки нефти президент Белоруссии поручил правительству страны искать альтернативные источники сырья, 20 января стало известно о закупке партии сырья в Норвегии.

Поставки нефти в Белоруссию осуществляют отдельные нефтекомпании. В январе поставки нефти на белорусские НПЗ начали компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева («РуссНефть» и «Нефтиса»). 5 февраля заявку на поставку сырья на белорусские НПЗ подала «Татнефть».

«Сафмар» начал поставлять топливо на АЗС российских компаний в Белоруссии
Бизнес

Из-за отсутствия договора о поставках нефти с января АЗС в Белоруссии начали испытывать трудности со снабжением топливом. 7 февраля АЗС российских нефтяных компаний, которые расположены на территории Белоруссии, начали закупку топлива у группы «Сафмар».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Козак, Белоруссия
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