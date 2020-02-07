Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

Минск будет сам договариваться с российскими нефтяными компаниями о цене на сырье, Москва готова только помочь с заключением соглашений. Заставлять нефтяников делать скидку Белоруссии никто не будет, сказал Козак

Дмитрий Козак (Фото: Kremlin.ru)

Поставки нефти из России в Белоруссию будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал он. В то же время он пообещал, что российское правительство будет способствовать заключению соглашений, которые обеспечат Минск необходимыми объемами нефти.

Козак также сказал, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2020 году на условиях 2019 года. Ранее соглашение двух стран было рассчитано только на два месяца, до марта. По условиям 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа для Белоруссии составляла $127.

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год», — сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи начались 7 февраля, это первая встреча глав государств в 2020 году. На них не смогла вовремя прибыть часть российской делегации, поскольку из-за плохих погодных условий их самолет не смог сесть в аэропорту и отправился в Минеральные Воды. Начало переговоров пропустили министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.