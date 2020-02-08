После массовой драки в Казахстане девять человек поместили в реанимацию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

После массовой драки на юге Казахстана в больницах остаются 37 человек, девять из них находятся в реанимации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает Tengrinews.kz.

По его словам, после драки к врачам обратились 137 человек, 100 из которых врачи отпустили домой после осмотра. Еще 18 готовятся к выписке, уточнил Надыров.

Ранее в пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщали, что медицинская помощь потребовалась 127 людям.

Из-за массовой драки, которая произошла в Жамбылской области Казахстана вечером 7 февраля, погибли восемь человек. По словам министра информации и общественного развития страны Даурена Абаева, причиной происшествия стал конфликт на бытовой почве.