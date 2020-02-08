Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Фото: mchs.gov.ru

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

На борту лайнера — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Объем груза — 183 куб. м.

В конце января президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину оказать Китаю помощь для борьбы с коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Также Путин заявил о стремлении России к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Как ранее выявили эксперты КНР, источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Специалисты пришли к выводу, что вирус передается от человека к человеку даже в инкубационный период.