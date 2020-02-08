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Вирус из Китая ,  
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Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Фото: mchs.gov.ru

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

На борту лайнера — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Объем груза — 183 куб. м.

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В конце января президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину оказать Китаю помощь для борьбы с коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Также Путин заявил о стремлении России к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над инфекцией.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Как ранее выявили эксперты КНР, источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Специалисты пришли к выводу, что вирус передается от человека к человеку даже в инкубационный период.

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31 января два случая заражения коронавирусом подтвердились в России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, они были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба зараженных — граждане Китая. Случаи заболевания также зафиксированы в Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Канаде, США, Японии, Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре, Малайзии, Непале, Австралии и ряде других стран.

По последним данным китайских властей, число зараженных вирусом достигло 34 546 человек. Умерли от этого заболевания 724 человека.

Теги: Китай, гуманитарная помощь, ГУ МЧС России, новости РБК
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