Вирус из Китая , 08 фев, 10:00
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 34 546 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 34 876 человек.
- 724 человека погибли. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека.
Ситуация в России
- Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.
- Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург.
- Центробанк признал распространение коронавируса фактором неопределенности для российской экономики в 2020 году. Она потенциально может повлиять на инфляционные риски, считает регулятор.
- Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.