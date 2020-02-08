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EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля

Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Maulana Surya / Antara Foto/ / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 34 546 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 34 876 человек.
  • 724 человека погибли. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Ситуация в России

  • Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.
  • Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в Екатеринбург.
  • Центробанк признал распространение коронавируса фактором неопределенности для российской экономики в 2020 году. Она потенциально может повлиять на инфляционные риски, считает регулятор.
  • Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.

Ситуация в других странах

  • 64 зараженных находятся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогама в Японии. Всего на борту помещенного на карантин судна 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.
  • Посольства США и Японии сообщили, что граждане этих стран умерли в больнице Уханя. Это первые иностранцы в этом городе, скончавшиеся от нового вируса.
  • Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам соглашения сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. в день. Так в ОПЕК планируют бороться с падением стоимости нефти из-за снизившегося на фоне новостей о коронавирусе спроса. Россия, по данным информагентств, отказалась от этой идеи. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что вопрос решится в течение пары дней.

  • Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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