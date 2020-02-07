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Политика ,  
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Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин традиционно вышел на лед под номером 11, а Лукашенко — под номером 01. Вначале два лидера размялись, первым на лед вышел президент Белоруссии и сделал несколько бросков шайбой.

Товарищеский хоккейный матч с участием Путина и Лукашенко проходит в развлекательном центре «Галактика» на Красной Поляне. Помимо них в матче под номером 31 принимает участие сын белорусского лидера Николай.

Хоккей на Красной площади с участием президента. Фоторепортаж
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Президенты двух стран не в первый раз вместе выходят на лед. Так, в феврале 2019 года, когда у них проходили трехдневные переговоры, Путин и Лукашенко сыграли в хоккей на арене «Шайба» в Сочи в одной команде «Тигров».

В конце декабря 2018 года Лукашенко отказался сыграть с Путиным в товарищеском матче «Ночной лиги» на Красной площади после переговоров из-за большой занятости.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, хоккей, переговоры, Сочи
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