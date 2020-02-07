Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин традиционно вышел на лед под номером 11, а Лукашенко — под номером 01. Вначале два лидера размялись, первым на лед вышел президент Белоруссии и сделал несколько бросков шайбой.

Товарищеский хоккейный матч с участием Путина и Лукашенко проходит в развлекательном центре «Галактика» на Красной Поляне. Помимо них в матче под номером 31 принимает участие сын белорусского лидера Николай.