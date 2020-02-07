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Политика ,  
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Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать

Президенты России и Белоруссии проведут в Сочи первые в этом году переговоры. Если им удастся договориться по нефтяному вопросу, то препятствий для подписания плана экономической интеграции двух стран не останется
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что надо решить двум президентам

В пятницу, 7 февраля, в Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прилетел в Россию еще в четверг.

Самая острая проблема в двусторонних отношениях — отсутствие договора о поставках в Белоруссию российской нефти. В прошлом году все попытки договориться, несмотря на интенсивность переговоров, которые продолжались вплоть до новогодней ночи, провалились. В январе белорусские НПЗ работали только на обеспечение внутренних нужд. За два дня до своего визита Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Из-за того, что стороны не смогли решить энергетические вопросы, в 2019 году было сорвано и подписание плана экономической интеграции стран. На текущий момент согласовано 24 «дорожные карты» по интеграции из 31, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров. Несогласованными остаются шесть карт — они касаются энергетики, таможенных вопросов, вопросов общего налогообложения и прослеживаемости импортных товаров, рассказывает один из собеседников РБК. По его словам, также не достигнут компромисс по «карте», предусматривающей создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.

Другой собеседник РБК отметил, что решение энергетического вопроса находится в привязке к согласованию всего плана интеграции. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще в 1999 году, но с тех пор он так практически не заработал. И теперь Москва твердо намерена заставить работать его положения и без гарантий того, что Минск будет выполнять план интеграции, поставлять в Белоруссию нефть со скидкой не собирается, говорит источник.

Откуда сейчас Белоруссия берет нефть

С начала 2020 года из-за истечения контракта Россия в четыре раза урезала поставки нефти в Белоруссию. В январе ее в соседнюю республику поставляли только компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в объеме 500 тыс. т. По словам представителя группы, в феврале «Сафмар» продаст Белоруссии еще около 450 тыс. т нефти. При этом по межправительственному соглашению 2017 года до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти каждый год. В начале недели сразу несколько белорусских СМИ сообщили, что на региональных АЗС ЛУКОЙЛа в Белоруссии вводятся ограничения на продажу дизельного топлива из-за его недопоставок с местных НПЗ.

Источник РБК в одной из крупных российских нефтяных компаний отметил, что поставка сырья в Белоруссию стала политическим вопросом. «Мы не можем сейчас поставлять туда нефть, пока они не подпишут «дорожные карты» по интеграции. Это не вопрос чистой коммерции, хотя мы тоже должны зарабатывать на таких поставках. Подпишут «дорожную карту» — будем поставлять нефть», — отметил он.

В конце прошлого года Лукашенко поручил правительству найти альтернативные способы поставок нефти в страну. В конце января Белорусская нефтяная компания купила 80 тыс. т нефти с норвежского месторождения Johan Sverdrup, ее доставили через литовский порт Клайпеда. При этом, по оценкам Москвы, Минск купил нефть по цене выше мировой — дороже $500 за тонну (около $68 за баррель), сказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров двух стран. С этой оценкой согласен и трейдер крупной европейской компании. По его словам, 20–21 января Brent стоил $65 за барр., и с учетом логистики стоимость танкера с 80 т нефти из Норвегии составила чуть более $500 за тонну. Он также напомнил, что российская нефть покупается Белоруссией без пошлины, в отличие от нефти из любой другой страны. По мнению трейдера, Белоруссия сознательно пошла на разовую покупку более дорогой нефти, чтобы выиграть время в попытке получить скидку на покупку сырья из России.

На прошлой неделе Минск посетил Майк Помпео, это был первый визит госсекретаря США в республику с начала 1990-х годов. Помпео среди прочего предложил полностью обеспечить Белоруссию американской нефтью. США ранее уже продавали нефть в страны Восточной Европы, но небольшими партиями. После введения Россией эмбарго на поставки нефти на Украину Киев закупал сырье из США, нефть поступала в страну через Одессу. Также партии нефти закупала Польша, последний раз из-за аварии на нефтепроводе «Дружба».

В Москве на заявления Помпео реагируют спокойно и угрозы в них не видят. «Россия продает Белоруссии нефть дешевле, чем кому бы то ни было на всем евразийском пространстве», — говорит собеседник РБК. Он добавляет, что, по примерным подсчетам, Минск экономит на покупке углеводородов из России $4–5 млрд в год, США такие условия не предложат никогда. На переговорах с Москвой Минск не ставит ультиматумов, не угрожает, а упирает на дружественные отношения между странами, уточняет собеседник РБК.

Почему не получается договориться

Договориться о поставках нефти не удается потому, что Минск крайне недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогам на добычу полезных ископаемых. Исторически Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины — в декабре 2018 года она, например, составляла $135,1 на тонну. При условии сохранения этой льготы Белоруссия согласилась на вступление в ЕАЭС в 2015 году. Поэтому теперь Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр. В 2019 году Белоруссия оценила свои потери в $330 млн. К 2024 годах, по собственным оценкам, Минск потеряет до $10,5–11 млрд.

В конце прошлого года РБК писал, что сторонам удалось концептуально договориться о том, как Москва компенсирует Минску потери от отмены экспортной пошлины — за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Фактически Россия согласилась их субсидировать. Проблема этого решения в том, что оно заработает только после унификации налоговых законодательств, а их разработка займет минимум два года. Единый налоговый кодекс заработает не раньше 2022 года, говорил в начале декабря прошлого года посол Белоруссии в России Владимир Семашко, поэтому Минск требует, чтобы, пока разрабатываются и вводятся единые налоговые правила, Россия компенсировала издержки за счет изменения ценообразования на нефть.

В 2017–2019 годах Минск получал 24 млн т беспошлинной российской нефти в год. Из них 18 млн т Белоруссия перерабатывала сама, а оставшиеся 6 млн «перетамаживала», получая в бюджет экспортные пошлины от продажи российской нефти. Схема «перетаможки» нефти была придумана в 2017 году после очередного энергетического конфликта между странами для компенсации цен на газ для Белоруссии. Годовая стоимость «перетаможки» меняется в зависимости от цен на нефть.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Галимова, Людмила Подобедова
Теги: интеграция, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сочи
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