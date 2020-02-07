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Политика ,  
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Лукашенко и Путин решили дождаться не долетевших в Сочи чиновников

Ранее самолет с российской делегацией не смог сесть в Сочи из-за непогоды. Президенты провели беседу тет-а-тет, а затем начали переговоры в расширенном составе. Второй раунд, как отметил Путин, начнется по прибытии задержавшихся
Российско-белорусские переговоры (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам первой части переговоров с российским коллегой Владимиром Путин, проходящих в Сочи, заявил, что они успели обсудить «некоторые исторические моменты», а также политику других постсоветских стран, передает ТАСС.

После беседы президентов тет-а-тет переговоры продолжились в расширенном формате. В их начале белорусский лидер отметил, что в дальнейшем в консультациях будет сделана пауза, поскольку ряд вопросов нужно будет обсудить, когда приедут члены российской делегации, не попавшие в Сочи из-за непогоды. «Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть о чем говорить, есть над чем работать», — подытожил Лукашенко.

В свою очередь Путин выразил сожаление по поводу отсутствия делегации. «Надеюсь, погодные условия позволят — и они чуть попозже приедут», — сказал глава государства, добавив, что пока стороны могут обсудить текущие дела и выйти за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными.

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко
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«Сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Днем 7 февраля самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи из-за непогоды. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который в том числе находился на борту, самолет приземлился в Минеральных Водах. «Интерфакс» сообщил, что причинами посадки стали шквалистый ветер в Сочи, сильный дождь и крайне низкая видимость.

На борту самолета, в частности, были министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич. Как отметил Песков, решение о том, полетит ли делегация дальше в Сочи, пока не принято.

По словам Лукашенко, во время беседы с Путины один на один они «поговорили о многом. «Дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — сказал он. Также президент Белоруссии отметил, что обсуждались не только вопросы, которые касаются обеих государств, но и темы, затрагивающие страны бывшего СССР. «Та политика, которая сейчас проводится нами, ими <...> Дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», — добавил президент.

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
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Как сообщил Путин, беседа наедине с Лукашенко продлилась час или полтора. «У нас вопросов много, <...> затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал российский лидер.

Эти переговоры стали первыми между Путиным и Лукашенко в 2020 году. Одной из основных тем, которую запланировали обсудить президенты, является отсутствие договора о поставках в Белоруссию российской нефти. В прошлом году все попытки договориться, несмотря на интенсивность переговоров, провалились. За два дня до приезда в Сочи Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры
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