Лукашенко и Путин решили дождаться не долетевших в Сочи чиновников

Ранее самолет с российской делегацией не смог сесть в Сочи из-за непогоды. Президенты провели беседу тет-а-тет, а затем начали переговоры в расширенном составе. Второй раунд, как отметил Путин, начнется по прибытии задержавшихся

Российско-белорусские переговоры (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам первой части переговоров с российским коллегой Владимиром Путин, проходящих в Сочи, заявил, что они успели обсудить «некоторые исторические моменты», а также политику других постсоветских стран, передает ТАСС.

После беседы президентов тет-а-тет переговоры продолжились в расширенном формате. В их начале белорусский лидер отметил, что в дальнейшем в консультациях будет сделана пауза, поскольку ряд вопросов нужно будет обсудить, когда приедут члены российской делегации, не попавшие в Сочи из-за непогоды. «Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть о чем говорить, есть над чем работать», — подытожил Лукашенко.

В свою очередь Путин выразил сожаление по поводу отсутствия делегации. «Надеюсь, погодные условия позволят — и они чуть попозже приедут», — сказал глава государства, добавив, что пока стороны могут обсудить текущие дела и выйти за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными.

«Сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).