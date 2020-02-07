Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого превышения скорости

Максим Ликсутов (Фото: Global Look Press)

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, как прописано в действующих нормах закона. Об этом чиновник рассказал в интервью «России 24».

По словам Ликсутова, это поможет кардинально снизить смертность на дорогах. По оценкам экспертов из МАДИ и Высшей школы экономики, введенная мера может дать эффект снижения смертности на 30–40%. «Если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах — это из-за превышения скорости», — сказал глава транспортного комплекса Москвы.

Он также отметил, что все крупные мегаполисы уже пришли к этому решению «несколько десятилетий назад».

В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о развитии России до 2024 года. В документе в том числе было прописано снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Однако эксперты посчитали, что предоставленного президентом времени на выполнение указа недостаточно. Они отмечали, что в мировой практике нет примеров такого резкого снижения смертности на дорогах.

В сентябре 2019 года замначальника ГИБДД Владимир Кузьмин говорил, что МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. В декабре Максим Акимов, занимавший тогда пост вице-премьера, также говорил, что порог не подлежащего штрафу превышения снизят до 10 км/ч. Позже в правительстве пояснили, что внесение изменений в нормативно-правовые акты возможно лишь после проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.





